Sensacja tegorocznych nominacji oscarowych na specjalnym pokazie. "Wszystko wszędzie naraz" 7 lutego w Kinie Pod Baranami

"Wszystko wszędzie naraz" to ekscentryczne połączenie kina akcji, komedii i science-fiction, pełne widowiskowych sekwencji i niebanalnego humoru. Główna bohaterka filmu zmaga się z codziennością i podatkami. Sytuację pogarsza informacja, że jej zadaniem jest uratowanie świata przed zagrażającym mu złem. Kobieta zostaje wciągnięta w głąb multiwersum, gdzie może spotkać… siebie, we wszystkich możliwych odsłonach.

Evelyn Wang to mama w średnim wieku. Pewnego dnia natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.