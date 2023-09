Seniorzy będą podróżować taniej pociągami

Z Biletu Seniora można skorzystać we wszystkich krajowych pociągach przewoźnika, w 1 i 2 klasie z miejscami do siedzenia, a także w Strefie Wygody oraz w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi. Ze zniżką można także kupić bilety odcinkowe (np. tygodniowe czy miesięczne) na pociągi kategorii IC oraz TLK.

Bilet jednorazowy lub odcinkowy z 35% zniżką można kupić w kasie biletowej, serwisie e-IC lub biletomacie. W pozostałych kanałach sprzedaży, takich jak aplikacja PKP Intercity, u konduktora w pociągu czy serwisie i aplikacji Bilkom, zainteresowani kupią Bilet Seniora na jednorazowy przejazd. Zniżka przysługuje każdemu pasażerowi, który ukończył 60 lat.

- Seniorzy to ważna grupa pasażerów dla PKP Intercity, a pociąg to dla nich komfortowy środek transportu. W każdej chwili podczas podróży mogą wstać, żeby przejść się po pociągu, zjeść w wagonie restauracyjnym czy skorzystać z toalety. Pociągi posiadają szereg udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności, które mogą być pomocne w podróży także osobom starszym. Działania rządu w zakresie waloryzacji emerytur oraz wypłacania 13 i 14 emerytury sprzyjają przeznaczeniu części środków na odkrywanie Polski– mówi Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.