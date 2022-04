Sekret soczystej karkówki z grilla lub patelni. Sprawdzony przepis na marynatę do karkówki. Smakuje bosko

Mięso z grilla na majówkę i nie tylko. Co można przygotować?

Przed nami majówka 2022 i początek wielkiego grillowania. Jeśli pogoda dopisze, wielu z nas spotka się z rodziną i znajomymi podczas wspólnego biesiadowania na świeżym powietrzu. Co można przygotować na grilla? Najpopularniejsze potrawy to:

Sekret karkówki z grilla - wskazówki

Mamy dla Ciebie przepis na marynatę do karkówki z ketchupu i musztardy. To prosta do przygotowania marynata, która sprawi, że mięso będzie miękkie i aromatyczne. Sekret tkwi w occie, który jest składnikiem ketchupu. To dzięki niemu karkówka nie będzie twarda i gumowata - ocet rozpuszcza część białek zawartych we włóknach mięśniowych, co sprawia, ze karkówka staje się bardziej miękka. Podobnie działa sok z cytryny.