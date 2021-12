Sejm nie przegłosował dodatkowych pieniędzy na igrzyska europejskie. Władze Krakowa nadal rozmawiają z rządem o gwarancjach Piotr Tymczak

Sejm przyjął specustawę w sprawie wsparcia igrzysk europejskich w 2023 r., ale wciąż prowadzone są negocjacje Krakowa z rządem dotyczące dofinansowania inwestycji związanych z imprezą. Lucyna Nenow

Na posiedzeniu Sejmu 2 grudnia odbyło się głosowanie poprawek Senatu do specustawy dotyczącej wsparcia przez rząd III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r. Większości wśród posłów nie znalazła m.in. propozycja by o 390 mln zł (do 550 mln zł) zwiększyć dotację na organizację imprezy. Przedstawiciele władz Krakowa podkreślają, że nie na taką specustawę oczekiwali. Liczyli na to, że znajdzie się w niej wykaz inwestycji związanych ze sportową imprezą i konkretne kwoty dofinasowania. Rozmawiają jednak z rządem o znalezieniu innych możliwości zapewnienia środków na obiekty sportowe i infrastrukturę.