Schizofrenia. Bogactwo i przekleństwo choroby

Ile się nie widziałyśmy?

11 lat. Mam pamięć do dat.

Już wtedy miałaś za sobą dwa epizody psychotyczne i diagnozę schizofrenii. Nie wiedziałam o tym.

Mało kto wtedy wiedział. Później zresztą też, choć wydaje mi się, że dość długo próbowałam to komunikować językiem sztuki: poprzez obrazy, fotografie i sytuacje performatywne. Opowiadałam w ten sposób o mroku i cierpieniu związanym z chorobą. Może w sztukach wizualnych było to prostsze, bo niedosłowne. Zostawiało przestrzeń na niejasności. Na to, żeby powiedzieć: okej, tak to czujesz, ale to właściwie można różnie interpretować.

Asekurowałaś się?

Tak, chyba można tak to ująć.

Jak było w sytuacjach poza sztuką?

Zwykle, kiedy opowiadałam komuś, że choruję, czy że wylądowałam w szpitalu, starałam się tak to komunikować, żeby ta osoba pomyślała, że owszem, chodzi o jakieś zaburzenie psychiczne, ale raczej o: depresję, załamanie nerwowe, lęki, a nawet stany maniakalne. Nie o schizofrenię.