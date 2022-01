Sara Chmiel i jej mąż Gromee łączą siły, wznosząc muzyczny toast piosenką „Za szczęście, za zdrowie, za miłość”

Sara Chmiel i Gromee są małżeństwem od czterech lat i od pracują razem w studiu, tworząc dla innych. Wielokrotnie zasypywani pytaniami o wspólny, oficjalny utwór, w końcu postanowili przygotować coś razem. Nagranie opowiada o wspomnieniach i skłania słuchacza do refleksji nad tym, co było i tym, co jeszcze przed nami. W delikatnym i subtelnym czarno - białym wideoklipie również widzimy krótkie wspominkowe filmiki, które przenoszą widza do dziecięcych i młodzieńczych lat.