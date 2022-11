Sandecja Nowy Sącz - Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Ten mecz raczej nie mógł się podobać

Najpierw boiskowe wydarzenia, jakie miały miejsce w Niepołomicach, podsumował Sobolewski. Powiedział: - Na pewno znowu muszę powtórzyć to samo. Strzelamy bramkę, mamy sytuacje, żeby podwyższyć rezultat, żeby móc spokojnie prowadzić grę. Nie robimy tego jednak i w końcówce tracimy bramkę. Ten mecz raczej nie mógł się podobać z wielu względów. Musimy wziąć pod uwagę stan murawy. Więcej piłka była w powietrzu niż posyłana dołem. Byliśmy na to przygotowani, uczulaliśmy nasz zespół. Udawało nam się w sposób skuteczny rozbijać ataki Sandecji, ale nie ustrzegliśmy się jednego błędu i po tym błędzie straciliśmy bramkę, a co za tym idzie bezcenne dwa punkty.

Sytuacja, po której Wisła straciła gola to największa kontrowersja tego meczu. Wydaje się bowiem, że Kacper Skrobański był faulowany. Sędzia jednak nie zagwizdał, a młody obrońca „Białej Gwiazdy” zachował się o tyle nieodpowiedzialnie, że zagrał piłkę ręką i rzut wolny miała Sandecja. A po dośrodkowaniu z niego wyrównała. Zapytaliśmy zatem trener Wisły jak ocenia tę sytuację, ale również dlaczego jego zespół tak głęboko cofnął się w drugiej połowie?

- Nie widziałem sytuacji na wideo - powiedział Sobolewski. - Z ławki wyglądało to tak, że jest faul. Skoro jednak sędzia nie gwizdnął, to znaczy, że faulu nie było. Natomiast jeśli chodzi o taktykę i to, że zostaliśmy zepchnięci do głębszej defensywy, wynikało z taktyki zespołu Sandecji. Grała bezpośrednio i ciężko było ustawić linię obrony wyżej, bo cały czas piłki latały nam za linię naszej defensywy. Musieliśmy się zatem ustawić odrobinę niżej, żeby to kontrolować. Te podania aż tyle zamieszania w naszych szeregach nie tworzyły. Brakowało nam jednak później po odbiorze dłuższego utrzymania się przy piłce. Zbyt szybko traciliśmy piłkę, nie potrafiliśmy oprzeć naszego ataku o linie ofensywne i piłka wracała znowu za naszą linię obrony. Dlatego tak to wszystko wyglądało. Utrzymać się przy piłce było ciężko, bo stan murawy nie pozwolił na to, żeby swobodnie operować piłką.