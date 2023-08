Sandecja Nowy Sącz ma nowego trenera! Człowiek z Krakowa, rekordzista ekstraklasy

Krakowianin, 46-latek, wychowanek Wisły, podczas piłkarskiej kariery został rekordzistą pod względem liczby występów w ekstraklasie - zagrał w niej 559 razy. Pracę trenerską rozpoczął w Watrze Białka Tatrzańska, potem prowadził Sołę Oświęcim, Garbarnię Kraków, a ostatnio - do marca 2023 - zespół Stali Stalowa Wola.

Budowa długo wyczekiwanego nowego stadionu dla drugoligowej Sandecji Nowy Sącz, z problemami, ale postępuje naprzód. Przypomnijmy, że w czwartek 3 sierpnia doszło do podpisania stosownego aneksu z…

Teraz Surma przejął drużynę, która w czterech meczach tej rundy zdobyła tylko jeden punkt. Trudno w tym momencie w ogóle mówić o planach powrotu Sandecji do I ligi, celem na dziś jest wyciągnięcie drużyny z kryzysu, no i oczywiście ze strefy spadkowej. Mecze domowe, przypomnijmy, zespół wciąż rozgrywa nie w Nowym Sączu - gdzie trwa budowa nowego obiektu - ale na wynajmowanym stadionie Garbarni w Krakowie. To na pewno nie jest okoliczność sprzyjająca drużynie.