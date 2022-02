Sanah króluje na liście płytowych bestsellerów 2021 roku w Polsce z dwoma albumami - "Irenka" i "Królowa dram"

Coroczne podsumowanie sprzedaży nośników w formacie fizycznym jak zwykle pokazuje przewagę artystów polskich. W pierwszej dwudziestce zestawienia OLiS tylko jedna pozycja należy do artystki spoza Polski i jest to wydana po prawie sześcioletniej przerwie płyta Adele "30", która uplasowała się na miejscu 7. Kolejny zagraniczny album pojawia się na miejscu 23. Tu dotarli zwycięzcy Eurowizji 2021, włoski zespół Måneskin z albumem "Teatro D'Ira Vol. 1". Łącznie w pierwszej setce Oficjalnej Listy Sprzedaży nośników fizycznych 69 albumów należą do krajowych twórców, a 28 do artystów spoza Polski.

Na liście OLiS tradycyjnie mocną reprezentację stanowią polscy artyści hip-hopowi, choć nie jest to przewaga przytłaczająca. W pierwszej dziesiątce zestawienia sześć pozycji należy do raperów, z czego tylko jedna dotarła do podium - "Młody Matczak" Maty.

Najczęściej na pierwszym miejscu listy OLiS w roku 2021 gościł album "Irenka" Sanah – najwyższą sprzedaż zanotował pięć razy. Drugi w zestawieniu "Młody Matczak" Maty do pierwszego miejsca dotarł cztery razy. Trzy razy na pierwszym miejscu listy OLiS zameldował się PRO8L3M z albumem "Fight Club". Sanah może pochwalić się jeszcze jednym najlepszym wynikiem: jej album 'Królowa dram" był notowany na wszystkich 52 listach.