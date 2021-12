Samorząd województwa małopolskiego pod lupą RIO

Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej Województwa Małopolskiego, w tym realizacji zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach od 2019 do 2021 (do 1 października). Była to planowana i kompleksowa kontrola, jaka odbywa się raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, kontrola prowadzona była kompleksowo w obszarach m.in.: księgowości i sprawozdawczości, budżetu województwa (w tym dochodów, wydatków, kredytów), wydatków na promocję, gospodarki mieniem oraz rozliczeń Województwa z własnymi jednostkami organizacyjnymi. Czterech kontrolerów RIO realizowało czynności kontrolne przez 40 dni roboczych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- W historii samorządu województwa takich wyników pokontrolnych jeszcze nie zanotowano - podkreśla Katarzyna Antosz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.