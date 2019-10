Samoobsługowe pralnie pod amerykańskim szyldem pojawiły się na mapie Polski trzy lata temu. Pierwszy lokal został otwarty w Warszawie na Żoliborzu.

W Krakowie od zaledwie 1,5 roku są już trzy pralnie pod szyldem Speed Queen i wkrótce pojawią się kolejne.

Pralnie samoobsługowe Speed Queen są wyposażone w najlepsze pralki i zaplecze pralnicze na całym świecie. Nasze pralki są łatwe w obsłudze, co sprawia, że każdy może prać i suszyć swoje pranie.

W dzisiejszych czasach pralka znajduje się w większości gospodarstw domowych.

Dlaczego więc pralnie samoobsługowe Speed Queen Czynników jest kilka:

Niektórzy ludzie wciąż nie mają pralki, czasami w wyniku świadomego wyboru.

Korzystanie z pralni samoobsługowej to oszczędność czasu i pieniędzy: w ciągu zaledwie godziny można wyprać i wysuszyć duże ilości prania, nawet kilkadziesiąt kg na profesjonalnym poziomie.

Zapotrzebowanie rośnie i jest zróżnicowane: studenci, emeryci, właściciele firm i rodziny korzystają z naszych pralni przez cały rok.

Pralki w domach się psują i wtedy my jesteśmy alternatywą zanim pralka zostanie naprawiona.

W dużych miastach koszt zakupu lub najmu metra kwadratowego jest tak wysoki, że nie opłaca się inwestować w wyposażenie mieszkania w pralkę, a łazienki i kuchnie są kompaktowe i szkoda na nią miejsca. Od lat 50 tych pranie w pralni poza domem to pewnego rodzaju lifestyle. Podobnie jak z kuchnią wszyscy ją mają a korzystają z restauracji, dlaczego ? Szybciej, smaczniej, wygodniej, można spotkać się ze znajomymi, poznać ciekawych ludzi, zabawić się!!! W Speed Queen jest podobnie!!!

Samoobsługowa pralnia Speed Queen w Krakowie - jak to działa i ile kosztuje?

Sieć samoobsługowych pralni Speed Queen jest największą na świecie, w Europie i podobnie jest w Polsce. Poza nimi, działają nieliczne samoobsługowe pralnie niezrzeszonych pod wspólnym szyldem operatorów. Pralnie Speed Queen to rewolucyjny koncept punktów usługowych , w których do czynienia mamy z profesjonalnymi urządzeniami bardzo prostymi w obsłudze.

"Królowe" czynne są siedem dni w tygodniu, głównie przez całą dobę. To oznacza, że o każdej porze dnia i nocy możemy tu przyjść, wyprać, a także wysuszyć i wyprasować , a nawet ozonować nasze rzeczy. W środku każdej pralni znajdziemy dokładne instrukcje oraz maszynę z ekranem dotykowym, w której dokonamy zapłaty za konkretne usługi. W dwóch pralniach SQ mamy system automatycznego dozowania chemii profesjonalnej. W pralni SQ, na ul.Bolesława Orlińskiego, na miejscu kupimy płyn do prania i proszek, jeśli nie wzięliśmy własnych detergentów, ale to kwestia czasu i tam również wprowadzimy dozowanie automatyczne.

Na jakiej wielkości pralkę, a także na jakie pranie się zdecydujemy - zależy tylko od nas. Do wyboru są przemysłowe maszyny (prędkość wirowania prawie dwukrotnie większa niż w domowych pralkach) o pojemnościach 7 kg, 9 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg.

Pierz, susz, prasuj, a zaoszczędzony czas……sam wiesz!

Poza lepszym wirowaniem przemysłowe pralki mają krótszy czas prania, dodatkowo dzięki zmiękczonej wodzie uzyskujemy zaskakujący efekt. Podstawowe pranie możemy tutaj zrobić w zaledwie 30 minut. Pralki wyposażone są w kilka programów piorących.

Podczas prania nasi klienci często przebywają w lokalu. Niektórzy pracują na laptopach, inni czytają albo słuchają muzyki. Na miejscu do dyspozycji gości są wygodne kanapy, krzesła i bezpłatne WiFi, a na Słowackiego i Orlińskiego mamy miejsce dla dzieci (kredki i panel interaktywny)

Jeśli decydujemy się na suszenie ubrań - po zakończeniu prania przekładamy mokre pranie do suszarek. Dodatkowo pralnia SQ na ul. Szlak dysponuje profesjonalnym żelazkiem na monety . A w pralni SQ na ul. Al. J. Słowackiego do dyspozycji klientów jest ozonator , który jednorazowo pomieści ok. 20- 30 par butów, pościel, kurtki ze skóry albo kilka par butów narciarskich i kaski. W razie problemów można kontaktować się z obsługą poprzez specjalną infolinię.

Jesteśmy przygotowani do pomocy naszym Klientom na każdym etapie prania. Nie martw się, nie zostaniesz z tym sam! Wykwalifikowany personel doradzi i pomoże przy wyborze odpowiedniego programu, a jeśli zajdzie taka potrzeba również przy obsłudze maszyn.

Pralnia samoobsługowa - ile to kosztuje?

Ile kosztuje pranie w samoobsługowej pralni Speed Queen? To oczywiście zależy od tego jakie ilości uprać. Przykładowe ceny:

• Za pranie wraz z profesjonalnym środkami piorącymi 7 kg rzeczy zapłacimy 24 zł.

Za suszenie w suszarce bębnowej 15 kg zapłacimy 10 zł za 1 cykl 15 min

• Za stół do prasowania zapłacimy 1 zł za 3 min

• Za pralkę 15 kg - 45 zł,

• Za ogromną pralkę o pojemności 25 kg - 60 zł.

• Proszek + płyn to koszt 5 zł ( Ul. Orlińskiego )

Widać różnicę

Jakość prania i suszenia jest znacznie lepsza od domowych warunków (co testowaliśmy). Technologia zastosowana w naszych pralniach tj. zmiękczacze wody , napełnianie pralek podgrzaną wodą sprawia, że czas prania jest maksymalnie skrócony. Profesjonalny sprzęt daje wspaniałe rezultaty, powoduje, że rzeczy nie niszczą się, są bardzo dokładnie wyprane i wysuszone, a także - miękkie i "natlenione". Z tego miejsca z powodzeniem mogą korzystać alergicy, ponieważ podczas prania i suszenia z rzeczy odwirowywane są nawet najmniejsze cząsteczki brudu i kurzu (co widać na filtrach). Poza tym w samoobsługowej pralni upierzecie więcej rzeczy za jednym razem, niż w domowym zaciszu, ze względu na pojemność i dużą ilość pralekdo wyboru.

Logo oryginalnej, amerykańskiej pralni tej marki widać w jednej ze scen trzeciej części legendarnej filmowej trylogii "Sami swoi”, aktualnie często jest miejscem akcji teledysków będąc częścią aktualnego stylu ,życia w którym czas jest najważniejszy! Tzw Speed People!!!