Samochód wpadł w walec drogowy. Nieprzytomny kierowca został zakleszczony, przyleciał po niego śmigłowiec

Do groźnego wypadku doszło późnym wieczorem - o godz. 21.50 w czwartek w Rudnie w gminie Krzeszowice na zamkniętej drodze - ulicy Zamkowej. Leśny odcinek traktu łączącego Rudno z Tenczynkiem jest remontowany i znajdują się na nim maszyny służące do modernizacji drogi. To w jedną z nich wjechał kierowca pojazdu osobowego.