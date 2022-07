„Samiec Alfa” w kinie Kijów. Czarna komedia o mechanizmach działania coachingów osobowych

W tym roku „Samiec Alfa” zaprezentowany zostanie również na Social World Film Festiwal (Vico Equense) oraz jest jednym z faworytów jednego najważniejszych festiwali filmowych w USA – Cinequest Film and Creativity Festival (San Jose). Mało tego: filn wejdzie do kin w Norwegii, Belgii oraz innych państw europejskich.

„Samiec Alfa” miał światową premierę na zeszłorocznym International Film Festival of India (Goa). W 2022 roku otrzymał Główną Nagrodę Golden Camel za reżyserię na Jaipur International Film Festival, prezentowany był również na: Nyskim Festiwalu Filmowym (Nysa) oraz Fantaspoa – International Fantastic Film Festival (Porto Alegre).

Pięciu mężczyzn spotyka się na kursie samorozwoju prowadzonym przez charyzmatycznego coacha (Mirosław Haniszewski), który obiecuje, że naprawi ich relacje z partnerkami. Jednak kontrowersyjne metody samozwańczego specjalisty stawiają ich życie na głowie, co prowadzi do serii zabawnych, a niekiedy mrożących krew w żyłach konsekwencji.

- Trudno jest zweryfikować coachów, bo każdy może nim zostać. Nie potrzeba do tego studiów, są różne kursy - mówi współreżyserka i współscenarzystka Katia Priwieziencew w Polskim radiu. - Nigdy nie wiemy, komu oddajemy władzę nad naszym życiem, nad naszymi emocjami. Chodzi przede wszystkim o zjawisko manipulacji, która jest w dzisiejszych czasach niezwykle prosta i mimo tego, że każdy z nas słyszał o technikach manipulacji, każdy z nas wie, jak przebiegają te procesy, to niestety mało kto jest na to odporny - dodaje reżyserka.