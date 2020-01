Sąd dyscyplinarny zawiesza sędziego z Miechowa. Jechał w stanie nietrzeźwym

Z naszych informacji wynika, że 60-letni sędzia w ręce policji wpadł w Kielcach 13 grudnia ub.r. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kielce Zachód. Jej szefowa Małgorzata Szuba odmawia szczegółowych odpowiedzi na pytanie o okoliczności kontroli sędziego i ilości promili, które miał we krwi.

- Do badania kierowcy na zawartość alkoholu doszło na terenie objętym właściwością tutejszej prokuratury – tak odnosi się do pytania, gdzie konkretnie zatrzymano sędziego. Dodaje, że akta główne sprawy są teraz w Prokuraturze Krajowej.

Gdy śledczy zbiorą komplet materiałów mogą skierować wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu. Rozpozna go wówczas Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym. Pozytywna decyzja otworzy kieleckim śledczym drogę do postawienia Jerzemu P. zarzutów i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy artykułu 178a kodeksu karnego i za ten czyn grozi do 2 lat więzienia. Po uchyleniu immunitetu sprawa sędziego zgodnie z właściwością trafi na wokandę kieleckiego sądu i oskarżony będzie sądzony jak każdy inny kierowca, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym.