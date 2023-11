Są korekty w ruchu i oznakowaniu na północy Krakowa. Mają zmniejszyć korki

Wczoraj pisaliśmy tak: "Rozkopane okolice Opolskiej, Lublańskiej, Młyńskiej. Trudniejszy przejazd przez rondo Polsadu. Z tym kierowcy mierzą się od jakiegoś czasu, jadąc przez plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po wielu skargach urzędnicy zapowiadają zmiany, by ułatwić życie właścicielom aut. Mają zostać wprowadzone do 9 listopada. Mamy 7 listopada i na razie nie zostały zapowiedziane. Pytamy o nie i czekamy na odpowiedź"