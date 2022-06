Rzuć palenie, zdrowo jedz. Tato, zadbaj o zdrowy żołądek! Na raka żołądka mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety OPRAC.: Marek Długopolski

Pacjenci z nowotworem żołądka często trafiają pod opieką medyków dopiero na zaawansowanym etapie choroby. Pierwsze symptomy rozwijającego się raka nie są bowiem specyficzne i łatwo je zbagatelizować albo powiązać z innymi, zdecydowanie mniej groźnymi chorobami 123rf

Rak żołądka to wyjątkowo agresywny rodzaj nowotworu. W Polsce co roku rozpoznaje się go u 5 tysięcy osób. Mężczyźni chorują na niego dwa razy częściej niż kobiety.