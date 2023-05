Rząd planuje rozbudowę lotniska w Balicach. Wojsko tego potrzebuje

Rozszerzenie pasa startowego na lotnisku w Balicach może zostać zrealizowane w ramach specustawy.

- Jest to możliwe, niezbędne, potrzebne. Lotnisko w podkrakowskich Balicach jest największym lotniskiem regionalnym, o największym nasileniu ruchu pasażerskiego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest jednym z głównych lotnisk wojsk NATO w tej części Europy. To lotnisko, które wpływa na poczucie bezpieczeństwa i możliwość wykonywania wszelkich lotniczych operacji wojskowych. Stąd też drogą specustawy będziemy chcieli, na ile jest to możliwe, przyspieszyć realizację przebudowy pasa startowego - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zaznacza, że wszelkie zezwolenia na realizację zadania mają zostać uzyskane w ramach uzgodnień.

- Na pewno inwestycja zostanie zrealizowana w zgodzie ze środowiskiem, w zgodzie ze społeczeństwem, wszystkimi tymi, którzy dziś roszczą pretensje, czasem uzasadnione, często nieuzasadnione. Nie chcemy przerywać dialogu. Celem jest w pełni przepustowe lotnisko, do wykorzystania pod względem militarnym dla wojskowych operacji lotniczych. Wiemy jaką mamy dziś sytuację, wiemy jak to jest potrzebne, mając na uwadze to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie - dodał minister Andrzej Adamczyk.