Ryszard Terlecki - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Ryszard Terlecki?

wiek: 72

wykształcenie: wyższe

Ryszard Terlecki, polski polityk, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych oraz dziennikarz, urodzony w 1949 r. w Krakowie. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie uzyskał stopień doktora, doktora habilitowanego oraz stopień naukowy profesora. Pracował jako nauczyciel akademicki. Pracował również jako publicysta i dziennikarz.

Był zatrzymywany za udział w protestach studenckich w 1968 r. oraz 1970 r. Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, później z Komitetem Obrony Robotników, następnie wstąpił do “Solidarności”.

W latach 1992-1997 był przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Partii Chrześcijańskich Demokratów. W 1997 r. wstąpił do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, do którego należał do 2000 r. W latach 1992-2002 oraz 2006-2007 był radnym Krakowa.

W 2007 r. dostał się do Sejmu z listy PiS. W 2008 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. był członkiem komitetu politycznego PiS. W tym samym roku skutecznie ubiegał się o poselską reelekcję. W 2015 r. ponownie został wybrany do Sejmu. W tym samym roku został również przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. Został również wicemarszałkiem Sejmu. W 2019 r. uzyskał poselską reelekcję oraz utrzymał stanowiska przewodniczącego klubu parlamentarnego oraz wicemarszałka Sejmu.