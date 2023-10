Ryszard Majdzik chce iść do wielkiej polityki. "Zdaję sobie sprawę z tego, że walka będzie trudna"

Zdaję sobie sprawę z tego, że walka będzie trudna. Ale podobnie było w wyborach do rady miasta w Skawinie, gdzie niewiele osób dawało mi szanse na uzyskanie mandatu, a tymczasem osiągnąłem bardzo dobry wynik. 15 października zdecydują mieszkańcy. Liczę na ich poparcie. Mam nadzieję, że dostrzegają to, co robię dla Skawiny. I że pamiętają, co w PRL-u robiłem dla Polski.

Trudno mi o tym mówić, ponieważ to były dla mnie bardzo trudne chwile. W Małopolsce trwał strajk solidarnościowy. Po odbytym prezydium przyjechałem do Zakładu Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie. Po zakończeniu pracy pojechałem pociągiem do Skawiny, do domu. Nad ranem milicja i Służba Bezpieczeństwa wyważyły drzwi do naszego mieszkania, które znajdowało się wówczas przy ulicy Spokojnej. W stanie wojennym została przemianowana na ulicę Konstytucji. Wspólnie z tatą zdołaliśmy stawić opór pierwszej ekipie. Drugiej już niestety nie. Milicjanci pchnęli moją mamę na kaloryfer, upadła. Ostatecznie mnie i ojca, w samej bieliźnie, wsadzono do milicyjnej budy i wywieziono. Mówiono nam, że jedziemy do Rosji. Ostatecznie trafiliśmy do celi w Nowym Wiśniczu. Nim jednak tam dojechaliśmy, szykowaliśmy się z tatą na najgorsze. W pewnym momencie ojciec powiedział: uklęknijmy i pomódlmy się. Tak zrobiliśmy. Uszliśmy jednak z życiem. Po dwóch tygodniach od osadzenia w celi odwiedziła nas moja mama. Z Nowego Wiśnicza zostałem, już sam, przewieziony do celi w Załężu koło Tarnowa, gdzie głodowałem przez ponad 50 dni. Następnie trafiłem do szpitala, z którego uciekłem po 10 miesiącach internowania. Ukrywałem się do momentu, aż wydano nakaz uwolnienia mnie z więzienia.