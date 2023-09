Rysy – poznaj najlepsze szlaki na wycieczkę. Co spakować na wędrówkę i czy są to trasy dla każdego? Eliza Ciepielewska

Rysy, to jedna z najważniejszych górskich ikon na granicy polsko-słowackiej, w samym sercu Tatr. Szczyt ten, dzięki swoim niezwykłym cechom, przyciąga wspinaczy i miłośników przyrody z całego świata. Oto poradnik, który pomoże ci dowiedzieć się, jak zdobyć Rysy, co spakować oraz czy to trasa dla każdego.