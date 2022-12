Rysunki Tadeusza Kantora opowiedzą o jego twórczości teatralnej. Wystawa prac artysty w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora

- Udało nam się zakupić pierwszą część kolekcji Franco Laery, wspólnie zdecydowaliśmy o tym, że pierwszym zakupem będzie obraz, który jest głównym bohaterem wystawy przy ul. Siennej - wyjaśnia Małgorzata Paluch-Cybulska, kuratorka wystawy. - Kolekcja jest zwartym, synergicznym zespołem dzieł sztuki dokumentujących szczególnie późny okres współpracy Kantora z CRT Artificio w Mediolanie, instytucji założonej prowadzonej przez Franco Laerę. Oprócz obrazu w kolekcji znajduje się pięćdziesiąt rysunków, które były podziękowaniem Tadeusza Kantora dla Laery za współpracę oraz kilkadziesiąt stron archiwaliów, fotografie oraz bardzo cenne materiały audiowizualne.

Włoski producent, Franco Laera zajmuje się współczesnymi i awangardowymi formami teatralnymi. W 1974 roku założył w Mediolanie Center for Theatre Reaserch (CRT), organizację zajmującą się sztukami performatywnymi, która wprowadziła do Włoch i Europy najwybitniejszych artystów z całego świata. Franco Laery i Tadeusz Kantor po raz pierwszy spotkali się w 1977 roku na festiwalu w Nancy, a w kilka miesięcy później Teatr Cricot 2 pokazał w Mediolanie „Umarłą klasę”, a do Franco Laery , jako podziękowanie za wsparcie przy organizacji spekatklu, trafił pierwszy rysunek Kantora. Praca ta stała się zaczątkiem osobistej kolekcji. W ciągu kolejnych trzynastu lat przyjaźni Tadeusz Kantor przekazywał Laerze jeden rysunek za każdym razem, gdy ten odwiedził Kraków, a także na zakończenie niemal każdego międzynarodowego turneé Teatru Cricot 2.