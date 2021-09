Rynek Główny w Krakowie tętni życiem! Podobnie Bulwary Wiślane czy Planty. Spacerowicze opanowali Kraków! [ZDJĘCIA] Karina Czernik

Spacerowicze chętnie zwiedzają najpopularniejszy plac w mieście. Zieleń plant również przyciąga, i to tak bardzo, że po południu trudno było tutaj znaleźć wolną ławkę. Miejsca za to nie brakuje na nad Wisłą. Wylegujący się u brzegu mieszkańcy łapali ostatnie tego lata promienie słońca, fotografowali się, dyskutowali, nie zabrakło również chętnych do rozegrania partyjki szachów. Zobaczcie zdjęcia.