Rydlówka z myślą o uchodźcach w Bronowicach. Proponuje spotkanie i zajęcia dla dzieci

Muzeum wyjaśnia, że obecnie myśli wyłącznie o swoim najbliższym sąsiedztwie, więc Bronowicach, tak by dojazd nie stanowił problemu dla potencjalnych uczestników. Rydlówka prosi, by przekazywać dalej wiadomość o proponowanym spotkaniu, aby miała szansę dotrzeć do każdego w Bronowicach.