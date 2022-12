Ryanair i Wizz Air z promocjami na początek roku i wiosnę 2023. Tanie loty na długi weekend styczniowy i majówkę, ale trzeba się spieszyć

Ryanair z promocjami do końca stycznia 2023

Wizz Air: 22% zniżki na bilety tylko dziś - 29 grudnia 2022

Gdzie można tanio polecieć w ramach promocji? Na przykład z Krakowa do Malagi w lutym 2023 za 179 zł w jedną stronę, albo z Warszawy do Nicei za 119 zł.

Promocję na tanie loty z terminami do kwietnia 2023 oferuje dziś Wizz Air. Turyści mogą dostać 22% zniżki na wybrane loty, ale trzeba się spieszyć: oferta obowiązuje tylko dziś, 29 grudnia 2022.

Więcej czasu na skorzystanie z promocyjnych tanich lotów dał swoim klientom Ryanair. Przewoźnik oferuje dwie promocje z terminami na dokonanie rezerwacji do 9 i do 31 stycznia 2023. Poniżej prezentujemy szczegóły promocyjnych ofert.

Tanie loty z Ryanair w styczniu i lutym 2023. W sam raz na długi weekend styczniowy

To oferta dla tych, którzy chcieliby rozpocząć nowy rok od podróży i turystycznej przygody. Bilety w promocyjnych cenach można rezerwować do 9 stycznia 2023, terminy wylotów to 1 stycznia – 28 lutego 2023. Warto skorzystać i zarezerwować sobie tanią podróż na długi weekend styczniowy (6-8 stycznia 2023).