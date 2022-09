Ruszyły zapisy do rywalizacji na 5 km pod hasłem „Biegiem do Igrzysk” wspólnie z 8 Cracovia Półmaratonem Królewskim

- Biegiem chcemy przypomnieć krakowianom i gościom naszego miasta, że w przyszłym roku czeka nas wielkie wydarzenie – Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. To już tradycja, że bieg na dystansie 5 km, organizowany jako wydarzenie towarzyszące Cracovia Półmaratonu Królewskiego, nawiązuje do ważnych wydarzeń w historii naszego kraju. Po „5 dla Kościuszki”, „5 dla Niepodległej” oraz „Olimpijskiej 5” przyszedł czas na rywalizację pod hasłem „Biegiem do Igrzysk” – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, organizatora biegu.

- W czerwcu przyszłego roku do Krakowa przyjedzie ponad 7000 czołowych sportowców z 48 krajów Europy. To dobry moment, żeby odpowiednio nastroić się przed tym pełnym emocji, barwnym wydarzeniem, a przy okazji zachęcić do aktywności fizycznej i rozwijania sportowych pasji. Kraków to rozbiegane miasto, co sam przez lata obserwowałem i obserwuję, czy to na bieżni Akademii Wychowania Fizycznego, na ścieżkach wokół Błoń, czy wzdłuż Wisły. Trudno więc sobie wyobrazić lepszy sposób na przybliżenie krakowianom idei Igrzysk Europejskich, niż wspólny bieg w ich „kierunku” – dodaje Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023.