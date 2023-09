Ruszyła rozbudowa ulic: Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej w Krakowie. Będzie bezpieczniej

Roboty rozpoczęły się w poniedziałek, 11 września. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpili do prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji infrastruktury podziemnej na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.

W pierwszym etapie pracami objęta została ul. Stelmachów – na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej. W sobotę, 9 września, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostały zamknięte dla ruchu ogólnego. Dla mieszkańców utrzymany został jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego). Wyznaczone zostały objazdy ul.: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.

Zadanie obejmuje również budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego, gazowej, teletechnicznej i kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa SA. Koszt inwestycji to ok. 36,2 mln zł (w tym: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ok. 30,8 mln zł, Wodociągi Miasta Krakowa ok. 5,4 mln zł). Umowny termin zakończenia prac, które będzie wykonywać firma AG System sp. z o.o., to czerwiec 2025 r.

Prace dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu: „Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie”.