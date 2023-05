Ruszył remont chodników przy stadionie Wisły Kraków. Czy zdążą przed Igrzyskami Europejskimi?

"Remont będzie kosztował ok 300 tys zł. Po analizie zakresu zdecydowaliśmy o kompleksowym remoncie chodnika. Prace będą prowadzone w maju i czerwcu – na pewno zakończą się do 15 czerwca" - takie informacje otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Miasta Krakowa w drugiej połowie kwietnia. Chodzi o remont chodników i jezdni w okolicy stadionu Wisły Kraków. Straszą tam wyrwy, dziury, zniszczone płyty, pęknięte jezdnie.

Mamy 30 czerwca, prace niedawno się zaczęły. Czy w 2 tygodnie do 15 czerwca robotnicy są wstanie naprawić spory kawał chodnika oraz jezdnie na Reymonta i 3 maja? Jaki jest faktycznie zakres prac? Czy to nie tylko łatanie ubytków i będzie wyglądać to na prowizorkę? Dopytujemy ZDMK i czekamy na odpowiedź.

Możliwe, że czasu urzędnicy i robotnicy będą mieli ciut więcej. Zarząd Infrastruktury Sportowej poinformował, że wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki ustalił ostateczny termin zakończenia inwestycji sportowych w Krakowie, związanych z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich 2023 na 20 czerwca. To więc dzień przed rozpoczęciem największej w tym roku w Europie sportowej imprezy, którą zaplanowano w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Chodzi tu o inwestycje sportowe, ale w taki razie chodnik i ulice również mają jeszcze 5 dni więcej na to by stać się reprezentacyjne dla Krakowa, byśmy nie musieli się ich wstydzić.