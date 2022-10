Ruszy przebudowa kolejnego odcinka ul. Królowej Jadwigi. Są szczegóły

Zmiany w organizacji ruchu drogowego na ul. Królowej Jadwigi:

Zamknięty zostanie odcinek od ul. Robla do ul. 28 Lipca 1943 (dojazd do posesji będzie zachowany)

Na odcinku od ul. Jesionowej do ul. 28 Lipca 1943 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy (w trakcie prac bitumicznych odcinek będzie zamknięty – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach: Na Błonie (od ul. Hamernia do ul. Zarzecze), Borowego, Pększyca-Grudzińskiego, Wyrwy-Furgalskiego (w stronę ul. Królowej Jadwigi).

Linie dzienne:

nr 102 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Krowodrza Górka” – ... – ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Borowego, ul. Pększyca-Grudzińskiego, ul. Wyrwy-Furgalskiego (nawrotka na układzie ulicznym w taki sam sposób dla obu kierunków), ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, al. Krasińskiego, ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Kałuży – „Cracovia Stadion” (powrót: ul. Kałuży, al. Focha)

Linia będzie kursować co 20 minut przez cały tydzień.