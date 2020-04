Rusztowania Kraków – sprzedaż i wynajem Rusztowań Kraków. Gdzie i za ile?

Nowoczesne rusztowania są nie tylko wygodne i komfortowe w użytkowaniu oraz montażu, ale przede wszystkim bezpieczne. Posiadają atesty i certyfikaty, zaświadczające o ich niezawodności. Bezpieczeństwo stosowania nierzadko bardzo wysokich konstrukcji powinno być dla każdego na wagę złota. Rusztowania Kraków – gdzie kupić, gdzie wynająć? Sprawdź!

Zastosowanie

Rusztowania Kraków – tę frazę coraz częściej wpisujemy w internetową przeglądarkę. Nic dziwnego, wykonując prace remontowo-budowlane w Małopolsce i okolicach, korzystamy z ofert krakowskich firm. Rusztowania są wszechobecne i coraz bardziej nowoczesne. Konstrukcje te umożliwiają wykonanie wszelkich prac remontowych i budowlanych. Ustawiamy je nie tylko przy budynkach i ścianach. Rusztowania powstają również przy pomnikach i innych nietypowych obiektach. Wszędzie spełniają tę samą funkcję. Mają umożliwić pracownikom jak najwygodniejszy dostęp do jego zakamarków. Ta tymczasowa konstrukcja umożliwia bowiem pracę na wysokości. Szczegółowe zastosowanie rusztowania zależne jest od jego rodzaju. Każde z nich ma swoje zalety i wady, jednak niezwykle istotny dla komfortu pracy jest odpowiedni dobór sprzętu do indywidualnych potrzeb.

Rusztowania budowlane są o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem niż tradycyjna drabina. Zapewniają większą mobilność, poprzez możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy płaszczyznami. Na konstrukcji rusztowania możemy ponadto składować materiały niezbędne podczas wykonywanych prac. Nie musimy trzymać ich w dłoniach ani przywiązywać do ciała, a tym bardziej do niestabilnej drabiny. Dzięki wykorzystaniu w pracy rusztowań człowiek zyskał dostęp do powierzchni niedostępnych dotychczas z powodu wysokości.

Rusztowania w Krakowie znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w branży budowlanej. Niektóre konstrukcje wykorzystywane są w pracach górniczych, archeologicznych, podczas wykopów. Inne mogą służyć jako podpora do stropów oraz dachu podczas remontu budynku. Inne zastosowania rusztowań to: budowa scen, estrad, pomostów, wież nagłośnieniowych i wielu innych.

Rusztowania Kraków – sprzedaż i wynajem rusztowań w Krakowie

Wszechstronne zastosowanie rusztowań powoduje rosnący popyt na usługi sprzedaży i wynajmu tego rodzaju konstrukcji.

Firma KONSTRUKTA sprzedaje rusztowania w Krakowie oraz okolicach. Przedsiębiorstwo ma w stolicy Małopolski zarówno magazyn, jak i siedzibę. Oprócz sprzedaży, w firmie dostępny jest także wynajem rusztowań w Krakowie oraz na terenie całej Małopolski. Druga opcja jest korzystniejsza dla tych osób, które nie potrzebują specjalistycznego sprzętu na stałe. Wynajem pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas. Korzystając z tej usługi, płacimy jedynie za dni, w których korzystamy ze sprzętu, ponadto nie musimy martwić się o montaż i demontaż konstrukcji – wszystko załatwia firma. KONSTRUKTA Rusztowania Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, tworząc indywidualne oferty cenowe, uwzględniające atrakcyjne promocje.

Dowiedz się więcej o wynajmie i sprzedaży rusztowań w Krakowie. Zapoznaj się z ofertą firmy KONSTRUKTA Rusztowania Kraków.

Rodzaje rusztowań

W ofercie firmy KONSTRUKTA, zajmującej się sprzedażą i wynajmem rusztowań, znaleźć możemy wszystkie dostępne na rynku rodzaje konstrukcji. Umożliwiają one podjęcie różnorodnych działań, a mnogość elementów pozwala na tworzenie indywidualnych zamówień. Dzięki bogatej ofercie oraz jej elastyczności, każdy wymagający klient może znaleźć coś dla siebie.

Najpopularniejsze wśród klientów są rusztowania ramowe (zwane inaczej fasadowymi lub elewacyjnymi). Wykorzystuje się je głównie przy pracach remontowo-budowlanych wykonywanych na budynkach takich jak kamienice czy bloki. Równie dobrze sprawdzą się one także, gdy remontujemy dom jedno- lub wielorodzinny. Ten rodzaj najczęściej wybierają osoby prywatne, chcące samodzielnie wykonać prace remontowe. Drugim typem często używanych konstrukcji są rusztowania modułowe. Ze względu na swoją skomplikowaną budowę i wielofunkcyjność wykorzystuje się je głównie w przemyśle i we wszelkich trudno dostępnych miejscach np. w hutach czy przy mostach. Dla osób wykonujących prace wewnątrz budynków idealnie sprawdzą się natomiast rusztowania przejezdne.

Przestrzenne rusztowania modułowe możemy konstruować niemal dowolnie, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do największych zakamarków budowli. Wysokie konstrukcje są stabilne przede wszystkim dzięki sprawdzonym materiałom, które wykorzystuje się w procesie ich produkcji. Rusztowania przejezdne, jako jedyne z wymienionych, posiadają w swojej podstawie samoskrętne i zwrotne koła. Umożliwiają one dowolne ustawienie rusztowania oraz zapewniają jego pełną mobilność podczas prac. To rozwiązanie jest niezwykle wygodne w przypadku drobnych prac wykonywanych w różnych miejscach obiektu. Nie musimy bowiem za każdym razem demontować całej konstrukcji. Wystarczy lekki ruch, by rusztowanie aluminiowe „przejechało” w pożądane miejsce.

Wybierając rusztowanie odpowiednie dla swoich potrzeb, warto szczególną uwagę zwrócić na parametry. Istotne są takie dane jak: nośność konstrukcji, symbole norm oraz atesty.

Zalety stosowania

Dzisiejsze rusztowania są nietoksyczne, niepalne, a odpowiednio zadbane – odporne na korozję. Nie wymagają kłopotliwych zabiegów pielęgnacyjnych, wystarczy jedynie troska o ich czystość i systematyczne sprawdzanie stanu technicznego.

Kilkadziesiąt lat temu na wielu budowach prym wiodły rusztowania drewniane. Mało stabilne, narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, odeszły już do lamusa. Zastąpiły je rusztowania rurowe, w których poszczególne stalowe rury łączono za pomocą specjalnych złączeń. Montaż takiej konstrukcji był jednak niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Co więcej, wystarczyło niewielkie niedociągnięcie, by rusztowanie było niestabilne, a przez to niebezpieczne dla użytkowników. Następnie na rynek wprowadzono rusztowania ramowe najczęściej stosowane obecnie przy pracach wykonywanych na budynkach mieszkalnych (kamienicach, blokach, domach). Najbardziej zaawansowane technologicznie są obecnie konstrukcje modułowe. Ze względu na swoją skomplikowaną budowę należą do konstrukcji najdroższych, ale o wielkim potencjale.

Unowocześniono również materiał wykorzystywany do produkcji rusztowań. Nie jest to już drewno. Spotykamy jeszcze konstrukcje stalowe, ale prym zdecydowanie wiodą rusztowania aluminiowe. Obecnie najczęściej używane, są lekkie i wygodne w użytkowaniu. Ułatwia to nie tylko montaż i demontaż konstrukcji, ale i jej transport. Aluminium jest jednocześnie tanie i wytrzymałe. Dzięki temu, wybierając nowoczesne rusztowania, wybieramy połączenie jakości i przystępnych cen.