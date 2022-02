Ruszają castingi dla dzieci i młodzieży do nowej filmowej wersji "Akademii pana Kleksa"

W sobotę i niedzielę, 12 i 13 lutego, w Bajce Pana Kleksa w Katowicach odbędą się pierwsze stacjonarne castingi dla dzieci i młodzieży do ról w nowym filmie fabularnym na motywach "Akademii pana Kleksa". Poszukiwani są młodzi aktorzy w wieku 8-15 lat, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy bez względu na doświadczenie przed kamerą.

- Otwarte castingi są w Polsce rzadkością, dlatego spodziewamy się ogromnego zainteresowania. Chcemy dać szansę każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił w aktorstwie. Dobrze się do tego przygotowaliśmy. Na młode aktorki i aktorów będzie czekało aż 8 ekip filmowych. Planujemy spotkać się z ponad 2000 kandydatów – mówi Maciej Kawulski, reżyser Akademii pana Kleksa.

Akademia Pana Kleksa to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film wyprodukuje Open Mind Production, natomiast jego koproducentem jest Bajka Pana Kleksa. Dystrybucją w Polsce zajmie się NEXT FILM.