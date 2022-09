Rusza sezon I ligi koszykarzy. Cel AZS AGH Kraków bez zmian - utrzymać się

- Po udanym sezonie musieliśmy praktycznie na nowo budować zespół, bo jak w takich drużynach jak nasza ktoś się wypromuje, to idzie dalej grać o wyższe cele i zarabiać lepsze pieniądze - nie kryje trener AZS AGH Kraków Wojciech Bychawski. - Nas na to niestety, nie stać. Będziemy musieli budować się od nowa. Udało nam się zatrzymać tak naprawdę dwóch doświadczonych graczy - Pawła Zmarlaka i Wojtka Leszczyńskiego. Reszta to zawodnicy na dorobku. Chcemy grać jednak jak najlepiej, chcemy pozostawić po sobie pozytywne wrażenie jak po poprzednich rozgrywkach. Cel pozostaje niezmienny - utrzymanie. Liga będzie bardzo mocna w tym sezonie, więc nawet o to, będzie bardzo trudno. I liga otworzyła się na obcokrajowców. Może oni będą też magnesem dla kibiców.

Co ciekawe, w AZS AGH postanowiono, że w nowym sezonie wejście na mecze drużyny nie będzie już bezpłatne. Ceny biletów kształtują się od 6 do 20 złotych, karnetów w przedziale 80-160 złotych. Ten ruchu jest zrozumiały, a Wojciech Bychawski tłumaczy dodatkowo: - Byliśmy jedynym klubem w I lidze, który nie miał biletów. Skoro my gościmy kibiców innych drużyn i musimy płacić wtedy za dodatkową ochronę, to nam się to najzwyczajniej w świecie nie kalkulowało. To jest I liga, to jest jednak produkt. Myślę, że te średnio 15 złotych za mecz nie jest wygórowaną ceną za bilet. Wyjście do kina kosztuje więcej. Może dzięki temu parę groszy, jakie zarobimy, pozwoli nam np. zapewnić obiady młodym zawodnikom. Na budżet pieniądze z biletów większego wpływu to nie mają, ale uznaliśmy, że trzeba też się szanować. Skoro wkładamy w to mnóstwo pracy i serca, to bilety są normalną sprawą. Przypomnę, że jesteśmy w tym momencie najmocniejszym zespołem koszykarskim w Małopolsce. Dlatego zapraszamy serdecznie na nasze mecze.