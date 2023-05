Rusza nabór do programu in vitro. W sumie z dofinansowania może skorzystać około 360 par

Kwota jaką miasto przeznaczyło na realizację programu w 2023 r. to 1,8 mln zł. Pary zainteresowane dofinansowaniem leczenia niepłodności metodą in vitro, mogą złożyć wnioski do wybranej przez siebie placówki medycznej realizującej program, a tym samym przystąpić do kwalifikacji. Dana placówka zweryfikuje, czy para spełnia kryteria, wśród których jest m.in. wiek kobiety w przedziale 20-42 lata. Następnie wnioski o przyznanie dofinansowania trafią do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Projekt będzie realizować 11 klinik z Krakowa.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków został ustalony na 19 czerwca od godz. 9.

- O przyznanym dofinansowaniu zdecyduje kolejność wpływu dokumentów, które prześlą realizatorzy programu - informują przedstawiciele magistratu.

Zakwalifikowana para będzie miała prawo do dofinansowania jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka.