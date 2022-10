Rusza nabór do programu dla nastoletnich wielbicieli X muzy - Młodzi Ambasadorzy Kina Pod Baranami

Miłość do kina i aktywność – tyle wystarczy, by stać się Młodym Ambasadorem Kina Pod Baranami. Noszący ten tytuł, wyłonieni w procesie rekrutacji, staną się partnerami krakowskiego kina, aktywnie wpływającymi na jego działalność.

Młodymi Ambasadorami Kina Pod Baranami mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczęszczający na co dzień do szkół w Krakowie lub jego najbliższych okolicach. Do obowiązków Ambasadorów należeć będzie śledzenie i oglądanie kinowych nowości, a także aktywne promowanie kina wśród rówieśników (osobiście i za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Kino zapewni Ambasadorom wejściówki na seanse, pakiet kinowych gadżetów, imienny identyfikator uprawniający do zniżek oraz – dla szczególnie aktywnych – specjalne upominki (np. karnety na krakowskie festiwale filmowe czy zaproszenia na spotkania z twórcami).

Zgłoszenia do programu Młodych Ambasadorów przyjmowane są do 13 listopada przez formularz.