Rusza nabór do 16. edycji festiwalu Mastercard Off Camera. Nowe osoby wśród organizatorów krakowskiego festiwalu Paweł Gzyl

Mastercard Off Camera w Krakowie Aneta Żurek

25.000 dolarów w Konkursie Głównym oraz 100.000 zł w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. O takie nagrody powalczą twórcy filmów, które już teraz można zgłaszać do kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie. Organizatorzy czekają na produkcje od 28 października 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.