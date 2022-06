Rusza internetowa odsłona Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Najlepsze filmy do obejrzenia z domowego fotela

KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH

15 filmów w rywalizacji o Złoty Róg i Srebrne Rogi. Konkurs otwierający drogę do Oscara i Europejskich Nagród Filmowych. Niepokoje współczesnego świata i powroty do przełomowych wydarzeń historycznych, tajemnice rodzinne i skrywane głęboko, systemowe zaniechania. Ludzie bez perspektyw i herosi naszych czasów. Mieszkańcy metropolii i wiosek na krańcu świata, małe satysfakcje i mozół tworzenia. Życie, by żyć, i życie pomnik. Filmy ze zdjęć i materiałów archiwalnych, fascynujące opowieści fabularne, ale w formie dokumentu. Komiks i kryminał, dramat rodzinny, kino społeczne i przerażający cień wojny w Ukrainie.

KONKURS POLSKI

Polska produkcja ostatniego roku. 39 filmów stanie w szranki o Złotego Lajkonika i cztery Srebrne Lajkoniki: 19 filmów dokumentalnych, 10 animacji i 10 fabuł. Powroty twórców nagradzanych i zaskakujące debiuty. Wnikliwe spojrzenia na naszą rzeczywistość – podziały w rodzinach i wśród sąsiadów. Próby sportretowania życia ulicy i społeczności zamkniętych za murami oraz oddania niepokojów wśród młodzieży. Nietuzinkowi bohaterowie i ich nietypowe oczekiwania w rozkwicie, a nawet u schyłku życia. Bogactwo gatunkowe, trochę eksperymentu i duża wrażliwość na ludzi odrzuconych, skrzywdzonych, wymagających wsparcia.