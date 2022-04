Rusza dziesiąta edycja FMF Young Talent Award. Skomponuj muzykę do filmu i wystąp na Festiwalu Muzyki Filmowej Paweł Gzyl

"Hiacynt" Materiały prasowe

Ruszają zgłoszenia do 10. edycji międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów FMF Young Talent Award. To szansa dla początkujących artystów na pokazanie swojej twórczości przedstawicielom branży filmowej i szerszej publiczności. Wystarczy skomponować muzykę do wskazanego fragmentu filmu "Hiacynt" i wysłać do organizatorów do 20 kwietnia. Zwycięski utwór zabrzmi na żywo podczas koncertu "Scoring4Polish Directors: Jerzy Skolimowski" w Centrum Kongresowym ICE Kraków.