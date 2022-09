Runmageddon w Cholerzynie. Tak pokonują rywali i własne słabości na trasie pełnej przeszkód ZDJĘCIA

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich - dzieci, młodzież, dorosłych i rodziny - mnóstwo atrakcji, takich, jak: Rampa Marvela, Dżumandżi, Helikopter, Kołkosznikov, Weryfikator Marzeń, Siatka Gagatka, Porodówka, Ściany z desek, Opon, Pętla z obciążeniem i Dywan z Opon, potężna zjeżdżalnia czy bagienne doły.

W sobotę wcześnie rano wystartowali biegacze Rekrut Elite, którzy mieli do pokonania 6 km i 30 przeszkód, rywalizując o podium i nagrody pieniężne. Potem do zmagań przystąpiły osoby w różnych kategoriach wiekowych, w tym dzieci. Sobotnie zmagania (Rekrut Elite, Rekrut, Kids, Intro i Junior) zaplanowano do godz. 16.15.

W niedzielę o godz. 7.30, 7.40 i 7.50 na 12-km trasę wyrusza biegacze Classic Elite, na których czeka ponad 50 przeszkód. Program kolejnych zmagań: Classic – godz. 8–11 (starty co 15 minut), Kids - godz. 11.20-13.00 (starty co 20 minut), Kids Elite – godz. 13.30–14.15 (starty co 15 minut), Family – godz. 14.45-16.30 (starty co 15 minut). Rodziny będą mieć do pokonania 2 km i 20 przeszkód.