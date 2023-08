Rudy, "zardzewiały" Lidl otwarty na Woli Justowskiej w Krakowie

Sklep pokryty rudą stalą wygląda jakby już... zardzewiał. To efekt użycia stali kortenowskiej na elewacji obiektu. Stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne (stal corten, stal kortenowska) – rodzaj stali niskostopowej, na powierzchni której po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę. Nie jest całkowicie odporna na wodę, i jeśli gromadzi się ona np. w zagłębieniach, stal ta może ulec korozji.

Jest używana m.in. do uzyskiwania specyficznie wyglądających elewacji.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Krakowie przy ul. Chełmskiej 14 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 825 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok.: 47 miejsc parkingowych.