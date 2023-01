Rudolf Rohaczek, trener Comarch Cracovii: Mamy jeszcze dwa wolne miejsca

Comarch Cracovii zostało jeszcze siedem meczów do końca sezonu zasadniczego. W ramach pierwszej czwórki wiele się może jeszcze zmienić – tyszanie tracą do „Pasów” 6 punktów, a GKS Katowice 7 (mają mecz mniej).

Wygrana z Energą

Mimo, że „Pasy” grały ze słabszym przeciwnikiem, wcale tak łatwo nie było.

- Trzeba było powalczyć – mówi trener krakowian. - Teraz jest okres przeziębień, gryp. Zawodnicy nie są w 100-procentach zdrowi i to ma wpływ na mecz. Zawodnicy nie trenują i potem muszą grać, było to więc trudne spotkanie. Mogliśmy o wyniku przesądzić wcześniej, ale tak się to poukładało, że był oczywisty dopiero w III tercji. Jesteśmy zadowoleni, punkty zostały w Krakowie, jak to się mówi – obowiązkowo. Mamy teraz dzień przerwy i będziemy się przygotowywać do piątkowego meczu z Tauron Podhalem Nowy Targ.