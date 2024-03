Rudolf Rohaczek o wygranej w Oświęcimiu (5:3) na otwarcie małopolskiego ćwierćfinału: - Unia jest głównym kandydatem do mistrzostwa. WIDEO Jerzy Zaborski

Comarch Cracovia na otwarcie małopolskiego ćwierćfinału hokejowej ekstraklasy wygrała w Oświęcimiu z miejscową Unią (5:3). Szkoleniowiec nie krył satysfakcji z wyniku, ale też mocno stąpał po ziemi: - Unia to jest główny kandydat do mistrzostwa. Wygraliśmy pierwszy mecz, ale to dopiero początek batalii o półfinał – powiedział Rudolf Rohaczek.