Ruby. Turniej Obwarzanka - setki młodych rugbystów na obiekcie Juvenii [ZDJĘCIA]

Całodzienne zmagania na Juvenii

Triumf gospodarzy

Smoczki, czyli drużyna gospodarzy okazała się niepokonana w rywalizacji żaków, wygrywając z Nową Hutą Rugby Klub, Pogonią Siedlce, AZS AWF Warszawa oraz Budowlanymi Łódź. W młodzikach, których mecze zamykały dzień turniejowy, krakowianie wystawili dwa składy. Juvenia I nieznacznie i dość pechowo przegrała decydujący mecz z Budowlanymi Łódź i zajęła drugie miejsce. Juvenia II była trzecia.

To co działo się na boisku było jednak tylko częścią całego wydarzenia. Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie dzieci mogły bawić się do woli na dwóch wielkich dmuchańcach, w których czekały na nich tory przeszkód oraz zjeżdżalnie. Każda mała rugbistka i rugbista otrzymała również tradycyjnego obwarzanka, a także całą masę wspaniałych przekąsek. Większość z ciastek, ciast i deserów przygotowali rodzice krakowskich zawodników. Nie zabrakło też owoców oraz potraw z grilla. Każdy miał więc okazję najeść się i uzupełnić zapasy energii.