Rozpoczęły się Targi BookGame. Święto fanów planszówek potrwa do niedzieli

Co czeka na uczestników? Games Room o powierzchni 4 tys. m2, która pomieści 1200 graczy. Fani planszówek znajdą tam ponad tysiąc gier planszowych oraz niedostępne w sprzedaży „białe kruki”: Boże Igrzysko, Kemet, Najeźdźcy z północy, Starcraft, Runewars, Szogun, Eufrat i Tygrys, Anachrony, Kupcy i korsarze, Pupile podziemi, Wiedźmin - w każdą z nich można zagrać.

- Trudno wymienić wszystkie atrakcje z trzydniowego programu, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony wydarzenia bookgamekrakow.pl Mogę jednak zapewnić, że przed nami trzy dni pełne emocji, przygód, nowych znajomości, zabawy i uśmiechu. Jako organizatorzy czujemy podekscytowanie i cieszymy się, że już niebawem powitamy graczy w EXPO Kraków – mówi Grażyna Grabowska, dyrektorka Targów w Krakowie.

Na uczestników czekać będą również sesje gier paragrafowych, m.in. „Dziady, cześć V. Dziady, które nie spieprzają”, którą poprowadzi Mikołaj Kołyszko. Liczne niespodzianki przygotowane zostały dla szachistów. Odwiedzający będą mogli wziąć udział m.in. w szachach plenerowych XXL na planszy 9m2, turnieju szachowym „Człowiek vs Komputer” przy użyciu komputerów szachowych, zmierzenia się z Maciejem Koziejem, Mistrzem Świata Amatorów w szachach, czy zgrania z szachowym komputerem DGT Centaur.

Szeroki wybór atrakcji czeka także dla nieco starszych uczestników wydarzenia. Organizatorzy zapraszają młodzież i dorosłych na malowanie figurek do gry Warhammer 40 000 z Vanaheim, sesje gier fabularnych RPG z udziałem Mistrzów Gry, m.in. Zew Cthulhu - rozgrywkę poprowadzi laureat Nagrody Nike Radek Rak! oraz Alien, Mothership, Dungeos and Dragons.

Wśród organizowanych turniejów gier planszowych znalazły się eliminacyjne do Mistrzostw Polski w Carcassone, Puerto Rico, Neuroshima HEX, Catan i Rummikub.

Organizatorzy zapraszają na Planszówkowy speed dating oraz do udziału w akcji Gra za Grę, której celem jest zbiórka gier planszowych dla małopolskich bibliotek. To nie wszystko! Speedcube przygotował szereg atrakcji dla wielbicieli kostki Rubika, wśród nich m.in. wspólne układanie największej Kostki Rubika, turniej kostkowy, układanie setek Kostek Rubika w jeden obraz – mozaikę, SpeedStacking oraz liczne konkursy.

Udział w BookGame będzie również okazją do spotkania z Dżodżo - byłym operatorem EKIPY, uczestnikiem programu "Mam talent!"

Udział w BookGame jest też okazją do spotkania się z autorami książek oraz autorami gier, m.in. Ignacym Trzewiczkiem – twórcą planszówek. Podczas spotkania Krocząc między światami. Przenikanie literatury i gier słuchacze poznają konkretne przykłady na to, jak dalece literatura przeniknęła do gier, a także jak wpłynęła na rozwój tej formy rozrywki. Gośćmi dyskusji będą: Mikołaj Kołyszko, Anna Mazur, Radek Rak, Adam Wieczorek.