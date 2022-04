Rozpoczęła się 15. edycja Mastercard Off Camera. W Krakowie spotkały się gwiazdy niezależnego kina [ZDJĘCIA] JK

Uroczystą Galą Otwarcia w Kinie Kijów rozpoczął się w piątek, 29 kwietnia 2022 roku, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. To już 15. edycja krakowskiego festiwalu, który z lokalnego wydarzenia urósł do rangi międzynarodowego święta kina.