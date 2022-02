Rozpaczliwie poszukiwani magazynierzy, pakowacze, elektrycy, malarze, ślusarze. Omikron zwiększa braki. Rekord zatrudnienia cudzoziemców Zbigniew Bartuś

W 2021 roku padł historyczny rekord zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Po poluzowaniu przepisów w 2022 zapewne zostanie on pobity. Z analiz firm rekrutacyjnych oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kilka branż w naszym kraju wręcz nie mogłyby działać bez pracowników z zagranicy, w większości Ukraińców, ale Gruzinów i Białorusinów oraz przybyszy z Azji. Firmom brakuje setek tysięcy ludzi do wykonywania zadań prostych, nie wymagających większych kwalifikacji: sprzątania, pakowania, fizycznej obsługi magazynów. Gigantyczne deficyty kadr zgłasza też budownictwo; dotyczą one w zasadzie wszystkich zajęć – od pomocniczych robotników po doświadczonych elektryków, malarzy, ślusarzy czy spawaczy. Równie wygłodniały jest rynek specjalistów, zwłaszcza w metropoliach, na czele z Krakowem, Warszawą, Wrocławiem, Trójmiastem i Poznaniem. A w jakich zawodach najczęściej zatrudniani są cudzoziemcy? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.