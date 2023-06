Rozmarzone melodie i elektroniczne brzmienie. Amerykańska grupa Son Lux wystąpi 17 czerwca w krakowskim klubie Kwadrat Paweł Gzyl

Son Lux Materiały prasowe

Son Lux to jeden z najważniejszych zespołów współczesnej sceny elektronicznej, przełamujący schematy i inspirujący artystów na całym świecie. Amerykanie mają na swym koncie takie hity, jak “Easy” czy “Lost It To Trying”. Są także autorami soundtracku do oscarowego filmu “Wszystko, wszędzie, naraz”. W sobotę 17 czerwca o godz. 20 Son Lux wystąpi w krakowskim klubie Kwadrat.