Rozgłośnia RMF FM organizuje wielki darmowy koncert w Krakowie z okazji Dnia Niepodległości na Rynku Głównym

Wielki koncert w formie karaoke, na którym występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej, rozpocznie się 11 listopada w samo południe od odśpiewania hymnu narodowego. Później polskie hity wszech czasów wykonają Elektryczne Gitary, Oskar Cyms, Blanka, Mateusz Ziółko i Feel. Obok sceny na wielkim telebimie wyświetlane będą specjalnie przygotowane animacje i teksty utworów, dzięki czemu wraz z artystami piosenki będzie mógł zaśpiewać każdy, kto przyjdzie na krakowski rynek.

Cała impreza będzie transmitowana na żywo na stronie rmf.fm i na profilach stacji w social mediach. Relacje z imprezy znajdą się też w specjalnym programie RMF FM prowadzonym przez Daniela Dyka ze studia i Jacka Tomkowicza ze sceny na Rynku.

RMF FM obchodzi Święto Niepodległości zapraszając do wspólnego śpiewania biało-czerwonych przebojów już od 2016 roku. W poprzednich edycjach udział wzięli m.in. Lady Pank, Grzegorz Markowski z Perfectem, Artur Gadowski z zespołem IRA, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Viki Gabor, Piotr Kupicha, Three Of Us, Marta Gałuszewska, Sarsa, Anna Karwan, Mateusz Ziółko, Antek Smykiewicz, Sound’n’Grace, Natalia Zastępa, Roksana Węgiel, Lanberry i Marcin Sójka.