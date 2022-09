Rozdano Złote i Srebrne Lwy Festiwalu w Gdyni. Doceniona krakowska aktorka

- Takie role, wiecie to koleżanki w moim wieku, nie zdarzają się. A jeżeli, to bardzo, bardzo rzadko - mówiła Dorota Pomykała, odbierając nagrodę za główną rolę kobiecą 47. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. - Myślę, że my mamy coś do powiedzenia – dodała, zwracając się do scenarzystów z prośbą o więcej takich ról.

Film wyreżyserowany przez Annę Jadowską to opowieść wychodząca od kina społecznego. Opowiada historię kobiety po pięćdziesiątce, która decyduje się napaść na bank, ponieważ wpadła w spiralę długów. Nie wie o tym nikt z jej najbliższych. Kiedy próba napadu okazuje się nieudana, Mira postanawia jak zawsze, pójść do pracy w szpitalu, gdzie jest położną. Po powrocie do domu odkrywa, że czeka na nią policja, wraz z jej zaskoczonym mężem i synem. Mira zostaje zabrana na komisariat i spędza noc w areszcie. Przez lata życie Miry ograniczało się do mechanicznych działań, nie pozostawiając miejsca na introspekcję. Gdy zostaje wytrącona z rutyny, musi odkryć się na nowo.