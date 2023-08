Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Kiedy koniec prac? Sprawdź!

"Rozbudowa al. 29 Listopada to druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie umowy z 2017 roku przez konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i STRABAG Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Roboty w terenie rozpoczęły się jesienią 2020 roku. Wylotówka na Warszawę jest rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 km do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. To także przebudowa skrzyżowań, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. W ramach zadania przebudowane zostały już dwa wiadukty kolejowe.