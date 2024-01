Rozbój przed szkołą pod Krakowem. Nieletni agresor zaatakował, żeby zdobyć papierosa elektronicznego

Rozbój miał miejsce w poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku przed jedną ze szkół w Skawinie. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o przepychance nieletnich udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali pokrzywdzonego wraz z rodzicem.

- Mundurowi ustalili, że 16-latek został uderzony z pięści w głowę przez kolegę z klasy. Powodem ataku było niewydanie papierosa elektronicznego na żądanie sprawcy. Po uderzeniu rówieśnika agresor ponownie zażądał od niego wydania rzeczy i po jej otrzymaniu odszedł. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania sprawcy i natychmiast się tam udali. W mieszkaniu zastali 16-letniego sprawcę rozboju i jego matkę. Chłopak w związku z podejrzeniem popełnienia czynu karalnego został zatrzymany - informuje policja.

Sprawca pobicia na komisariacie, w obecności rodzica, został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego. Podczas przesłuchania zarzucano mu doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu bezbronności poprzez uderzenie go pięścią w twarz i zabranie w celu przywłaszczenia elektronicznego papierosa. 16-latek przyznał się do tego czynu.