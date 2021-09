Rowerem do 12 km od Krakowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wykorzystując względnie dobrą pogodę wybrałem się na kolejną w tym roku wycieczkę. Pogoda, jak stwierdziłem była względna. Niby słońce świeciło jednak temperatura przekraczała tylko parę kresek powyżej zera a wiatr, który miał być słaby, w rzeczywistości wcale taki słaby nie był a najbardziej to się dało odczuć w drodze z Piekar do Krakowa, kiedy to zimny i przenikliwy wiatr wyraźnie spowalniał tempo jazdy. Jako teren wycieczki obrałem zachodnie okolice Krakowa. Tradycyjnie trasę wycieczki powiodłem szlakiem zabytkowych dworków i kościołów, znalazło się też na niej parę atrakcji przyrodniczych a konkretnie Dolina Bolechowicka i Rezerwat Przyrody Skała Kmity. Podczas wycieczki musiałem trochę skorygować jej plan. Pierwotnie zamierzałem zagłębić się w Dolinę Bolechowicką jednakże z powodu błotnistej mazi, po której ślizgałem się jak po lodzie, ograniczyłem się tylko do okolic Bramy Bolechowickiej. Z obawy przed błotem zrezygnowałem także z przejechania przez Las Zabierzowski albowiem większość trasy, którą tam planowałem pokonać, przebiegała drogami gruntowymi. W związku z powyższym, trasa mojej wycieczki przebiegała głównie wzdłuż dróg asfaltowych. Na szczęście większość dróg była drogami bocznymi z minimalnym ruchem samochodów lub przebiegała ścieżkami rowerowymi. Jak już wspomniałem, na trasie wycieczki znajdowało się wiele dworków. Z obejrzeniem części nie było problemu bo dostęp do nich był swobodny (Tomaszowice, Kryspinów, Pałac Lasockich, Willa Kirchmayerów), w większości nożna je było jednak oglądać z odległości i tylko zza ogrodzenia. Szczególnie utrudniony jest widok na dwór w Karniowicach, który widoczny jest w zasadzie tylko w porze roku, kiedy rośliny pozbawione są liści. Przykra niespodzianka spotkała mnie natomiast w przypadku pałacyku w Piekarach. W poprzednich latach w zasadzie swobodnie można go było obejrzeć z zewnątrz. W tym roku wejście na teren parku otaczającego pałac było zastawione. Prawdopodobnie prowadzony jest w nim remont ale czas już najwyższy, gdyż ten jeden z najładniejszych w okolicy pałacyków od lat popadał w ruinę. Końcowa część mojej wycieczki przebiegała przez samo centrum Krakowa. Ponieważ interesują mnie dworki, pałace i zabytkowe wille, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na kilka budynków, zwłaszcza znajdujących się wzdłuż ulicy Krupniczej. Wielokrotnie mijamy je nawet nie zdając sobie sprawy z tego jaką miały przeszłość czy też z jakimi znanymi ludźmi były związane. Tym bardziej, że ich wygląd czasami naprawdę jest bardzo niepozorny. Nawiguj

Stopień trudności: 2

Dystans: 43,44 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 771 m

Trasę rowerową mieszkańcom Krakowa poleca Jota18

Nowa Huta to nie tylko kombinat i szare bloki, ale także najbardziej zielona dzielnica Krakowa, która powstała na terenach rolniczych nieopodal starej osady Mogiła.

Dzisiejszy obszar Nowej Huty obejmujący pięć dzielnic powstał na terenie ponad 20 wiosek. Były to: Batowice, Bieńczyce, Branice, Czyżyny, Grębałów, Kantorowice, Kościelniki, Krzesławice, Lubocza, Łęg, Łuczanowice, Mistrzejowice, Mogiła, Pleszów, Przylasek Rusiecki i Przylasek Wyciążski, Ruszcza, Wadów, Węgrzynowice, Wolica, Wróżenice, Wyciąże i Zesławice.

Wsie z terenów obecnej Nowej Huty były bardzo zamożne. Jako jedne z pierwszych w okolicach Krakowa uległy oczynszowaniu, a wraz z bogaceniem się chłopów pojawił się tu charakterystyczny strój ludowy zwany „wschodniokrakowskim”. Spora część tutejszych ziem należała do zakonów. Cystersi mieli Mogiłę i Łęg. Własnością oo. bożogrobców były Krzesławice, Grębałów i Kantorowice. Do ss. norbertanek ze Zwierzyńca należała Lubocza. Osiedlało się tutaj też rycerstwo. Ruszcza i Branice stanowiły gniazdo rodu Branickich, Pleszów należał m.in. do słynnego Wierzynka, Kościelniki – do rodziny Wodzickich, zaś Łuczanowice – do Żeleńskich i Mycielskich.

Stąd licznie występujące na tym terenie dwory, pałace i obiekty sakralne.

